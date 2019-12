Lijnbussen vervoeren feestgangers tijdens oudejaarsnacht Antoon Verbeeck

02 december 2019

14u16 0

De feestbussen van De Lijn rijden ook dit jaar tijdens oudejaarsnacht langs Duffel. Vanaf half december kan je je registreren op de website van De Lijn voor een gratis ticket voor de feestbus. “Je activeert je ticket door tijdens oudjaar EVENT te sturen naar 4884 voor je op de bus of tram stapt. Per smsticket wordt er een kost van 0,15 euro aangerekend door je provider. De eerste 510 personen die zich registreren krijgen een gratis ticket”, deelt het lokaal bestuur van Duffel mee. “Feestvierders kunnen op dinsdag 31 december vanaf 18 uur meerijden met de feestbus, tot 1 januari, 23.59 uur Je mag binnen deze geldigheidsperiode zoveel verplaatsingen maken als je wil. Er rijdt een feestbus tussen Mechelen en Lier die halt houdt op verschillende plaatsen in Duffel.” Meer info over de haltes, dienstregeling en de registratie vind je op www.delijn.be/oudejaar.