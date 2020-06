Leerlingen Sint-Norbertusinstituut behalen zilver op Belgische Statistiek Olympiade: “Een voorbeeld voor velen” Antoon Verbeeck

02 juni 2020

11u01 0 Duffel Leerlingen Humane Wetenschappen van het Duffelse Sint-Norbertusinstituut Britt Moons (Waarloos), Lore Wuyts (Duffel) en Nore De Beuckeleer (Duffel) behaalden als team ‘Vierkantswortel SNOR’ de zilveren medaille in de Belgische Statistiek Olympiade. De drie vierdejaars haalden voor hun graad eveneens de publieksprijs binnen.

“Meerdere groepen van de derde graad en dit groepje van de tweede graad namen deel aan de Belgische Statistiek Olympiade. In beide reeksen was er een team van onze school minstens bij de drie eerste plaatsen. Dat betekende dat we aan de slag konden voor de volgende finale-opdracht: het maken van een filmpje van 2 minuten over een statistisch onderwerp”, zegt wiskundeleraar Walter Jacobs. “En toen kwam de coronacrisis. De derde graad zag omwille van de pre-teaching en afstandsleren een verdere deelname niet meer zitten, maar de leerlingen van 4 Humane wetenschappen wilden graag dapper verder zetten.”

Voorbeeld

“De opdracht was om een probleem bij jongeren aan de hand van correcte gegevens te duiden, zodat de minister van Jeugd ermee aan de slag kan. Bijkomende opdracht was om het filmpje te maken binnen de beperkingen opgelegd omwille van corona. Ik ben ongelofelijk trots op wat de leerlingen hebben gepresteerd. De drive waarmee ze vier maanden na elkaar zijn blijven doorgaan, is een voorbeeld voor velen.”