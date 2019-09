Leerlingen Kiliaan trekken jogging, trainingsvest of tutu aan voor schooldag Antoon Verbeeck

18 september 2019

14u03

Basisschool Kiliaan in Duffel neemt deel aan de Maand van de Sportclub en dat werd vandaag duidelijk met een actie. De leerlingen kwamen in hun sportoutfit naar school en deden ‘s morgens enkele kleine oefeningen op de speelplaats. Er volgde nog een heuse modeshow en er was ook een gezamenlijk yogamoment. De Maand van de Sportclub is een initiatief van Sport Vlaanderen en Moev. Alle deelnemende scholen maken kans op een optreden van de Ketnetband of Baba Yega en een sessie massa-aerobic.