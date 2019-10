Leerlingen De Basis trekken fluo aan voor actie op school Antoon Verbeeck

28 oktober 2019

08u42 0 Duffel De fluoactie van de Ouders van de Basis ging op vrijdag 25 oktober van start met een Fluodag. Meer dan 500 leerlingen kwamen in het fluogeel, -groen of -oranje naar school.

De fluoactie is dit jaar aan haar vijfde editie toe. “Met succes, want de overgrote meerderheid van de kleuters en leerlingen van de school dragen gedurende de donkere wintermaanden heel consequent ‘s morgens een fluovestje: een belangrijke stap om op een zo veilig mogelijke manier naar school te komen. Elk jaar in november organiseren de Ouders van de Basis deze actie om het “fluuobewustzijn” van de scholieren en kleuters weer voor de volgende winter wakker te maken”, zeggen Peter Nauwelaerts en Marc Nouwen, directie van Lagere school De Basis en kleuterscholen de Basis. “We zijn enorm blij dat onze ouderraad onze kinderen én hun ouders al voor het vijfde jaar op rij willen sensibiliseren om meer zichtbaar te zijn in het verkeer’.”