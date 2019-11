Leerlingen De Basis leven zich voortaan uit op interactieve speelplaats Antoon Verbeeck

04 november 2019

18u22 0

De leerlingen en leraren van lagere school en kleuterschool De Basis in Duffel huldigden vandaag hun nieuwe interactieve speelplaats feestelijk in. De herinrichting van de speelzone kwam er na het vele jaren sparen via schoolfeesten en een grote bijdrage van de ouderraad. “Er staat een gloednieuw speelhuisje om materiaal uit te lenen en er is een apenparcours over de speelplaats gehangen, dat aansluit op achtarmig speeltuig met evenwichts-en klimmogelijkheden met platform. Daarnaast staat een speelhut op palen te blinken en kunnen kinderen ravotten op de klimmuur. Wie liever creatief uit de hoek komt, kan terecht in het amfitheater waar er ook buiten les kan gegeven worden. Wie het liever wat rustig houdt, kan terecht in een stil natuurhoekje of in kleine huisjes om in te kruipen en daar rust te zoeken”, aldus directeur van de lagere school Peter Nauwelaerts. De interactieve speelplaats had een prijskaartje van 27.000 euro.