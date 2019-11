Landbouwers, chef en zuster zijn verdienstelijke medeburgers van Duffel



Antoon Verbeeck

07 november 2019

16u11 0 Duffel Op de gemeente- en OCMW-raad van 4 november zette lokaal bestuur Duffel enkele inwoners in de bloemetjes. Ze werden bedankt voor hun uiteenlopende bijdragen aan de gemeenschap. Op het gemeentehuis werden ze feestelijk ontvangen als verdienstelijke medeburgers.

Marcel De Voegt was vele jaren actief als landbouwer en meer dan veertig jaar expert-landbouwer voor de landbouwcommissie. Petrus Van Hissenhoven, beter bekend als Eduard of Warre, was dan weer jarenlang tuinbouwer. Ook hij was werkzaam als expert-landbouwer in de landbouwcommissie. De twee Duffelaars deelden tientallen jaren hun expertise in het vaststellen van schade aan teelten en gewassen. Ze werden door de gemeente dan ook gehuldigd voor hun bijdragen aan de landbouw.

Na het afstuderen aan de hotelschool Ter Duinen in Koksijde ging topchef Thierry Theys aan de slag bij beroemde restaurants in binnen- en buitenland. Enkele jaren later opende hij in 2008, samen met echtgenote Sofie, restaurant ‘Nuance’ in de Kiliaanstraat. Tal van culinaire hoogstandjes en twee Michelinsterren later, zet hij zo de Duffelse gemeente letterlijk en figuurlijk op de kaart.

Zuster Smets was jaren beroepsmatig actief in het ‘rustoord’. Ook daarna bleef zij actief als vrijwilliger in het woonzorgcentrum, geliefd bij zowel personeel als bewoners. Door weer en wind trok ze te voet vanuit het klooster, steeds paraat om haar steentje bij te dragen. Mee activiteiten organiseren, inkopen doen voor de bewoners, verjaardagen vieren, misvieringen verzorgen... Zuster Smets bood steeds een helpende hand.