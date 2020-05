Kringwinkel Opnieuw & Co sluit geefpunten wegens overrompeling: “Limiet van goederen bereikt” Antoon Verbeeck

27 mei 2020

13u35 0 Duffel Opnieuw & Co, met vestigingen in Lier, Kessel, Duffel, Kontich en Mortsel sluit opnieuw haar geefpunten. Sinds de heropening kreeg de kringwinkel al een miljoen kilo aan materiaal binnen van gevers. Daarmee is de limiet bereikt.

“Tot onze spijt moeten we vaststellen dat we de limiet van goederen die we kunnen stockeren en verwerken bereikt hebben”, zegt Koen Goemans, directeur van Opnieuw & Co. “Dit hebben we nooit eerder meegemaakt, onze magazijnen zitten vol en tegelijkertijd moet het verwerken van de goederen haalbaar blijven voor onze mensen. Er zat niets anders op dan met pijn in het hart onze geefpunten bij de winkels vanaf vandaag tijdelijk te sluiten.” Het geefpunt bij het centraal magazijn op de Vredebaan 76 in Mortsel blijft wel nog open. De ophaaldienst is ook aan de slag, via 03/488.38.83 kunnen mensen een afspraak maken om goederen gratis bij hen thuis te laten ophalen. In de recyclageparken van de gemeenten waar Opnieuw & Co actief is, kunnen goederen worden achter gelaten in de containers voor hergebruik. “We blijven dus draaien maar we roepen mensen op hun herbruikbare spullen nog even bij te houden zodat we het werk beter kunnen spreiden”, klinkt het. Sinds vorige week zoekt Opnieuw & Co trouwens vrijwilligers om de extra toevoer van goederen te verwerken. Geïnteresseerden kunnen mailen naar vrijwilligers@opnieuwenco.be. Intussen zijn klanten meer dan welkom in de winkels waar de nodige veiligheidsmaatregelen worden genomen.