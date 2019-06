Kleuterschool De Basis- De Beunt viert vijftigste verjaardag TVDZM

22 juni 2019

19u45 0

Feest in Kleuterschool De Basis - De Beunt in Duffel. De school vierde dit jaar namelijk zijn vijftigste verjaardag en dat kon de directie niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Het organiseerde een groot schoolfeest met optredens, een barbecue en een fototentoonstelling met foto’s uit de oude doos. “Iedereen was welkom om de kleuterschool te komen bezoeken. Ook oud-kleuters”, lacht schooldirecteur Marc Nouwen. De school werd vijftig jaar geleden opgericht in de Duffelse wijk De Beunt door de zuster van het Convent van Betlehem. “En nu bestaat de school nog steeds”, klinkt het. “De kleuters kunnen in een prachtige groene omgeving naar school gaan. De ouder gebouwen worden nog steeds gebruikt. Nu als een polyvalent lokaal en voor de lokale kinderopvang.”