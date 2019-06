Kevin Bollen Cup brengt 1.400 euro op voor Akabe Antoon Verbeeck

24 juni 2019

12u51 0 Duffel Het voetbaltornooi Kevin Bollen Cup, dat dit jaar plaatsvond op zondag 5 mei, bracht in totaal 1.400 euro voor de scoutswerking Akabe. K.V.V. Duffel en de ouders van Kevin Bollen zijn de gulle schenkers van het bedrag.

De Akabe zal de centen investeren in het jaarlijkse kamp, dat deze zomer in Nederland plaatsvindt. “Door het geld aan Akabe te schenken zijn we zeker dat het goed terechtkomt. Ook Kevin heeft heel wat plezierige momenten mogen beleven bij Akabe. Bedankt aan iedereen die dit mee gerealiseerd heeft door sponsoring en aanwezigheid op het tornooi”, aldus Peggy Van Helshoecht, de moeder van Kevin. De Kevin Bollen Cup was aan haar 4de editie toe. Naast het voetbaltornooi met wedstrijdjes van 5 tegen 5 stond er ook een nevencompetitie ‘latje trap’ op het programma en er waren uiteraard drank- en eetstandjes. Team Blauwen Hoek ging dit jaar met de hoofdprijs naar huis.