Jongere jeugdzorg Ter Elst besmet met coronavirus: “Leefgroep in quarantaine geplaatst” Antoon Verbeeck

04 augustus 2020

19u14 2 Duffel Jeugdzorg Ter Elst, een observatiecentrum voor jongeren met gedragsproblemen in Duffel, kampt met een coronabesmetting. Vorige vrijdag vertoonde een jongere die mee was op leefgroepkamp de eerste symptomen.

“De jongere werd meteen van de kampplaats weg gehaald en testte ’s avonds ook positief. Zaterdag kwam de leefgroep terug en ging me meteen in quarantaine met gebruik van alle beschermingsmateriaal en voorzorgsmaatregelen”, deelt algemeen directeur Rik Van Buggenhout mee. “De bevoegde diensten, de ouders en mogelijks andere betrokken medewerkers werden verwittigd en een testing van alle betrokkenen werd maandag georganiseerd. Momenteel is het nog wachten op het resultaat van die testing om indien nodig verdere maatregelen te nemen om de besmetting onder controle te houden.”