Jong N-VA deelt fietslichtjes uit aan schoolpoorten Antoon Verbeeck

10 december 2019

Onder het motto ‘Jong N-VA ziet je graag’ delen de Jong N-VA afdelingen uit de regio Mechelen dezer dagen fietslichtjes uit aan de schoolpoorten in hun stad of gemeente. “Fietsveiligheid is voor Jong N-VA een topprioriteit”, zegt initiatiefneemster Eline Van Kerckhoven uit Duffel. Ook jongerenafdelingen uit Mechelen, Klein-Brabant en Willebroek doen mee aan het initiatief. “Als we kinderen en jongeren willen overtuigen om met de fiets naar school te gaan, moeten we in de eerste plaats zorgen voor goede randvoorwaarden. Gezien worden in het verkeer hoort daar absoluut bij.”