Jeugdhuis Lanteirn klaar voor verhuis naar nieuwbouw in Handelsstraat Antoon Verbeeck

10 september 2019

17u52 0 Duffel “Na 2,5 jaar bouwen keren we nu terug naar onze oude roots.” Jeugdhuis Lanteirn is dezer dagen aan het verhuizen van het oude postgebouw aan de G. Van der Lindenlaan naar de nieuwbouw in de Handelsstraat. Dit weekend staat de officiële opening van het gebouw gepland, en dat gaat gepaard met enkele feestactiviteiten.

In 2016 verhuisde jeugdhuis Den Daak tijdelijk van de Handelsstraat naar het oude postgebouw aan de G. Van der Lindenlaan. Met de verhuis naar het postgebouw werd Den Daak ook omgedoopt tot jeugdhuis Lanteirn. Het oude gebouw van het jeugdhuis werd vervangen door een nieuwbouw naast Cinema Plaza en na 2,5 jaar zijn de bouwwerken klaar. “Buiten enkele kleinigheden, bijvoorbeeld het aansluiten van onze geluidsinstallatie, is het gebouw gebruiksklaar. We zijn heel tevreden over onze nieuwe thuisstek. Qua oppervlakte is er weinig verschil met het oude postgebouw, maar hier is alles veel praktischer ingericht. Het gaat het voor ons een stuk makkelijker maken tijdens activiteiten”, vertelt Marijn Michielsen, bestuurslid van Lanteirn.

De jongeren krijgen in de nieuwbouw een ruimte van zo’n 100 m² ter beschikking op de eerste verdieping. Een gang met dubbel sas en dubbele ramen zorgen voor extra geluidsisolatie. De vrijwilligers van het jeugdhuis zorgden zelf voor alle schilderwerken en voor de inrichting van de ruimtes. “We hebben ook zelf hard geïnvesteerd in nieuw materiaal: het kassasysteem, hardware om onze muziek mee af te spelen en camera’s. We schakelde ook een graffitikunstenaar in om onze gang op te kleuren”, legt Michielsen uit. “De vraag is nu of we ons publiek van in de G. Van der Lindenlaan tot hier krijgen. Lanteirn is de laatste jaren uitgegroeid tot een bekende naam en de afstand naar het nieuwe jeugdhuis is zeker niet ondoenbaar, de twee locaties liggen met de fiets op enkele minuten van elkaar. Toch is het nog een beetje afwachten of al het volk dat vroeger naar het postgebouw in Duffel-West kwam, nu ook naar Duffel-Oost wil afzakken.”

De verhuis naar de nieuwe locatie wordt gevierd met een openingsweekend op 13, 14 en 15 september. Op vrijdag is er livemuziek, zaterdag een fuif en op zondag kunnen volwassenen deelnemen aan een springkastelenfestival op het plein aan het jeugdhuis. Er volgt ook nog een buurtoverleg zodat de vrijwilligers van het jeugdhuis en de buren elkaar kunnen ontmoeten. “Dat zal iets voor binnen een maand zijn. De nieuwbouw is alleszins zo gebouwd dat de geluidshinder voor de buren beperkt zal zijn”, klinkt het. De voormalige sorteerruimte van het oude postgebouw in de G. Van der Lindenlaan blijft niet leeg staan. Een aantal verenigingen die in de zalen van de bibliotheek vergaderen en hun activiteiten organiseren nemen tijdelijk hun intrek in het postgebouw. De bibliotheek wordt namelijk tot juni 2020 verbouwd.