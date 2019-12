Jef wint klassiek dictee en spellingsbee in Duffelse bib



Antoon Verbeeck

10 december 2019

12u00 2

Jef Vingerhoets won op 6 december het klassieke dictee en de spellingsbee van ‘De Schrijfwijzen, het Groot Dictee Heruitgevonden’ in de Duffelse bibliotheek. Vingerhoets ontving voor zijn prestatie de gouden pen en mag op zaterdag 18 januari de eer van Duffel verdedigen in Brussel. In de Koninklijke Bibliotheek zal hij het opnemen tegen de finalisten van andere Vlaamse steden en gemeenten. Er waren op 6 december 23 deelnemers in Duffel. Chris De Backer, Duffelse jeugdschrijver en verteller, presenteerde de avond en muziekbibliothecaris Fred Florus zat de jury voor. ‘De Schrijfwijzen, Het Groot Dictee Heruitgevonden’ bestond uit een klassiek stuk dictee, het vinden van een woordpuzzel en een spellingsbee. De zilveren pen ging naar de winnaar van de woordpuzzel, Duffelaar Benjamin Van Wijnendaele.