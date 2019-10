Jaarmarkt palmt deze maandag Duffel-West in Antoon Verbeeck

19 oktober 2019

08u32 0

In Duffel-West kan deze maandag komen proeven van de sfeer en gezelligheid tijdens Duffel jaarmarkt. Vanaf 10 uur starten de prijskampen voor paarden, runderen, schapen en geiten. Traditiegetrouw staat de jaarmarktkermis op het plein aan de G. Van der Lindenlaan en dit vanaf vandaag. ‘’Duffelaars blijven massaal afkomen naar onze jaarmarkt. Een mooie traditie die haar welverdiende plaats heeft in onze gemeente en waar we deze legislatuur uiteraard in willen blijven investeren. Ook voor onze bijhorende jaarmarktkermis zijn heel wat attracties naar Duffel afgezakt”, aldus Dirk Broes (N-VA), schepen voor lokale economie en middenstand. Naar aanleiding van de jaarmarkt blijven verschillende gemeentediensten gesloten. De bibliotheek sluit dit weekend uitzonderlijk haar deuren. Op maandag zijn ook het gemeentehuis en het zwembad gesloten. Het recyclagepark en sporthal Rooienberg zijn wel open. Hier gelden de normale openingsuren.