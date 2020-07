Jaagpad langs linkeroever Beneden-Nete in Duffel wordt vernieuwd: “Nieuw wegdek over 1,4 kilometer” Antoon Verbeeck

24 juli 2020

08u35 0 Duffel De Vlaamse Waterweg heeft budget vrijgemaakt om het jaagpad op de linkeroever van de Beneden-Nete in Duffel te herstellen. De werken zullen een dertigtal werkdagen duren.

“Op 5 augustus start een aannemer met de vernieuwing van het jaagpad. Het gaat om het stuk tussen de spoorwegbrug in Duffel en de Goorbosbeek op de grens met Sint-Katelijne-Waver. Zowel het wegdek als de betonboorden worden over een afstand van ongeveer 1,4 kilometer volledig vernieuwd”, zegt Carolien Peelaert, communicatieverantwoordelijke van De Vlaamse Waterweg. “Tijdens de werken zal de Netedijk op de linkeroever niet toegankelijk zijn voor alle jaagpadgebruikers. Zij moeten een omleiding volgen via de Beukendreef, Zandstraat, Liersesteenweg en de fietsostrade naast de spoorweg.”

Rechteroever

De vernieuwing van het jaagpad op rechteroever tussen de Gemeentestraat in Duffel en de Ouderijstraat in Lier, die begin mei startte, zit intussen in de middenfase. De laatste betonboorden worden begin augustus gegoten en de fundering tussen de boorden wordt de week erop opgevuld. “De aannemer is momenteel de taluds aan het aanwerken. Midden augustus start hij met asfalteren. Hij brengt eerst een onderlaag aan en daarna een toplaag. Het doel is de werken klaar te hebben voor het einde van de schoolvakantie.”