Inwoners mogen mening geven over winterevenement Antoon Verbeeck

07 februari 2020

Het lokaal bestuur van Duffel wil van de inwoners weten wat ze vonden van het Duffelse winterevenement. In 2020 werd het evenement voor het eerst volledig uitbesteed aan een evenementenbureau. Rudolph’s Bar duurde twee weken, het slotevenement Warm IngeDuffeld was op zaterdag 4 januari. “We horen graag wat onze inwoners ervan vonden. Ook als je zelf niet aanwezig was. Je kan de vragenlijst invullen tot en met vrijdag 28 februari 12 uur op de gemeentelijke website”, klinkt het. Inwoners mogen aangeven hoe tevreden ze waren over het evenement, waarom ze al dan niet aanwezig waren en of ze aanbevelen aan vrienden en familie. De enquête vind je op www.duffel.be, onder de zoekterm #Duffeldenkt.