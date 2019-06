Inschrijvingen De Kunstfabriek zijn succes: individuele cursussen reeds volzet Antoon Verbeeck

28 juni 2019

07u58 2

De inschrijvingen van De Kunstfabriek in Duffel gaan op maandag 8 juli van start. Bij De Kunstfabriek kan je terecht voor taal- en muzieklessen en beeldende vorming. Door het grote succes zijn de individuele muziekcursussen al volzet: de huidige cursisten en de wachtlijst van vorig schooljaar vulden alle beschikbare plekken op. Je kan nog wel inschrijven voor klassikale en groepslessen.

“In De Kunstfabriek kijken de lesgevers samen met jou wat je wil leren en welke bagage je al mee hebt. Die persoonlijke aanpak verklaart waarschijnlijk het succes van onze individuele lessen”, zegt Lili Stevens (CD&V), schepen van Onderwijs. Van 8 juli tot 15 september kan je inschrijven voor alle klassikale en groepslessen van De Kunstfabriek. Hieronder vallen de talen (Italiaans, Spaans, Spaans praatcafé), beeldende vorming (kinderen, jongeren en volwassenen), notenleer (kinderen en volwassenen), koor (Bende, Gang en Popkoor), muziekinitiatie, samenspel viool,… en meer. Het volledige aanbod kan je raadplegen op de gemeentelijke website, inschrijven kan via de online webshop of bij het vrijetijdsloket in het gemeentehuis.

Wie graag individuele muziekles wil volgen in het schooljaar 2020-2021 kan zich al aanmelden op een wachtlijst. Je krijgt dan automatisch in het voorjaar van 2020 de informatie voor het volgende schooljaar toegestuurd. Voor meer informatie kan je terecht bij het vrijetijdsloket van Duffel.