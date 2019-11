In Duffel geboren regisseur Tom Van Avermaet blikt na Oscar-nominatie nieuwe kortfilm in Antoon Verbeeck

22 november 2019

13u35 0 Duffel De in Duffel geboren regisseur Tom Van Avermaet (37 jaar) heeft met ‘Hearts of Stone’ zopas een nieuwe kortfilm ingeblikt. Zijn vorige kortfilm ‘Dood van een Schaduw’, met Matthias Schoenaerts in de hoofdrol, leverde hem in 2013 een Oscar-nominatie op. “Maar een nieuwe nominatie is geen doel op zich. Zolang het maar een goede film is”, aldus de regisseur.

‘Hearts of Stone’ is wat men een modern sprookje noemt, maar dan wel een sprookje voor volwassenen. Van Avermaet wist voor de kortfilm twee grote internationale sterren te strikken. De hoofdrollen worden vertolkt door de Zweedse Noomi Rapace, bekend van ‘The Girl with the Dragon Tattoo’ en ‘The Drop’, en de Britse Netflix-ster van ‘The end of the f***ing World’, Jessica Barden. “Het verhaal draait rond Paula, een eenzame straatartieste die de mensen entertaint als levend standbeeld. Ze verlangt naar een onmogelijke liefde met Agatha, het stenen sculptuur waarnaast ze elke dag te vinden is. Op een dag merkt ze dat haar stenen metgezellin vervangen is door een abstract, modern sculptuur. Na een zoektocht vindt ze Agatha aan de kant geschoven te midden van een groep afgedankte, klassieke beelden. Paula neemt afscheid van het stenen beeld in de vorm van een kus, waarna Agatha tot leven komt”, vertelt Tom.

Oscar

“Het verhaal heb ik samen met Alison Kathleen Kelly geschreven. Het was fijn om te horen dat Noomi (Paula) en Jessica (Agatha), twee topactrices, mee hun schouders onder het project wilden zetten. Door de romantische symboliek in het verhaal en de setting van de film werd ervoor gekozen om te film op te nemen in Antwerpen op twee prestigieuze locaties. Er werd gedraaid in het beeldenpark, het Middelheimmuseum en de net gerenoveerde Handelsbeurs. In totaal hadden we vier dagen nodig om alles op beeld te zetten.” De film is een productie voor Bulletproof Cupid in coproductie met het Kroatische Jaako dobra produkcija en Nukleus Film. Eind 2020 hoopt Tom met ‘Hearts of Stone’ naar buiten te komen. “De postproductie van de film gaat nu van start en tegelijkertijd zoeken we naar zalen en festivals die geïnteresseerd zijn. Een Oscar? Het zou mooi zijn, maar de weg is lang. Er staan zo’n 200 films op het lijstje voor de Oscar van beste kortfilm. Een nominatie is ook geen doel op zich. Ik vind het veel belangrijker dat het een goede film is.”

Cinema Plaza

Tom woont momenteel in Anderlecht, maar dat neemt niet weg dat hij met ‘Hearts of Stone’ graag langs zijn geboortedorp wil passeren. “Zeker in deze tijden waar er veel gestreamd wordt, vind ik het ontzettend belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in de opwaardering van oude cinemazalen, zoals in Duffel met Cinema Plaza het geval is. Ik maak mijn films nu eenmaal voor het grote scherm. Hoe meer cinemazalen, hoe beter.”