Huisvestingsmaatschappij Volkswoningen van Duffel heeft nieuwe website: “Ontdek je plaatsje op de wachtlijst via site”

Antoon Verbeeck

06 oktober 2020

09u20 0 Duffel Sociale huisvestingsmaatschappij Volkswoningen van Duffel lanceerde aan het begin van deze maand een volledig vernieuwde website. Op de webstek vind je onder andere meer informatie over je plaatsje op de wachtlijst.

“Via de knop ‘Plaats op de wachtlijst’ kan je als kandidaat-huurder snel opzoeken op de hoeveelste plaats je staat op de wachtlijst voor het huren van een van onze woningen”, zegt directeur Kristina Verhoye. “Met je Identiteitskaart bij de hand volstaat het om je rijksregisternummer in te vullen en je weet meteen op welke plaats je staat. Op de nieuwe website kan je bovendien allerlei meldingen digitaal versturen. Deze komen dan meteen op de juiste dienst terecht.”

De site geeft ook een overzicht van beschikbare woningen per wijk en type van woonst. Volkswoningen van Duffel werkte voor de ontwikkeling van de nieuwe website samen met de Lierse Maatschappij voor de Huisvesting. “Dit is één van de meerdere projecten waar beide huisvestingsmaatschappijen de handen in elkaar sloegen. Door krachten te bundelen bespaar je werk en krijg je een beter resultaat.” zegt voorzitter Theo Boel. Webdesigner Vingerhoets.com uit Lier werd onder de arm genomen om alles in goede banen te leiden. Volkswoningen van Duffel heeft woningen in Duffel, Bonheiden, Sint-Katelijne-Waver, Mechelen en Kontich.

www.volkswoningenduffel.be