Herbruikbare mondmaskers voor alle Duffelaars: “Gezondheid inwoners staat voorop”



Antoon Verbeeck

27 april 2020

10u33 0 Duffel Het lokaal bestuur van Duffel heeft voor alle Duffelaars mondmaskers bestelt bij Think Pink. Er wordt één mondmasker per gezinslid bezorgd. De concrete datum hangt af van wanneer de fabrikant effectief kan leveren.

“Mondmaskers zullen een belangrijke rol gaan spelen in ons dagelijks leven”, zegt burgemeester Sofie Joosen (N-VA). “Zeker op plaatsen waar het moeilijk is om voldoende afstand te houden. We zijn ervan overtuigd dat heel wat Duffelaars reeds actie hebben ondernomen. Maar omdat niet iedereen een mondmasker in huis zal hebben gaat het lokaal bestuur Duffelaars een stoffen mondmasker aanbieden. Deze mondmaskers kunnen gewassen worden en meerdere keren worden gebruikt.”

Duffelaars die nog niet over een masker beschikken kunnen zich vanaf dinsdag 28 april op www.duffel.be/mondmasker registreren of telefoneren naar Duffel helpt op het nummer 0492 23 06 68 (elke werkdag van 9 tot 17 u. en in het weekend van 9 tot 12 u.) om zich te laten registreren door een medewerker. “De gezondheid van onze Duffelaars staat voorop. We gaan niet alleen maskers ter beschikking stellen, maar geven ook duidelijke richtlijnen voor het gebruik ervan onder andere via een instructiefilmpje”, zegt schepen voor Welzijn Luc Van Houtven (CD&V). “Een masker heeft pas zin als het juist gedragen wordt én als ook de andere hygiënemaatregelen nog altijd worden gevolgd.”

