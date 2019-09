Heemkundige zoektocht brengt 740 euro op voor Sprang Antoon Verbeeck

28 september 2019

Voor het derde opeenvolgende jaar organiseerden oud-leiding Chiro-Oost en de Heemkundige kring Jos Resseler Duffel een zomerzoektocht. Na Duffel-West en Mijlstraat moest er tussen 15 juni en 15 september gezocht worden naar heemkundige weetjes in Duffel-Oost. Er waren meer dan 170 deelnemers wat resulteerde in een cheque van 740 euro voor het goede doel. Dit jaar kozen de organisatoren voor Sprang, de Duffelse welzijnsschakel. Sprang brengt mensen in financiële of sociale armoede samen en helpt hen in sociale contacten en leuke bezigheden.