Grotere horecaterrassen mogen ook in herfst en winter blijven staan Kristof De Cnodder

02 september 2020

17u46 1 Duffel Ook in de herfst en de winter zullen Duffelse horecazaken de kans krijgen om hun vergunde terras uit te breiden. Oorspronkelijk hadden de horeca-uitbaters daarvoor de toestemming tot het einde van de zomer, maar het gemeentebestuur besliste nu om die termijn te verlengen.

Grotere terrassen met voldoende afstand tussen de tafels verkleinen het corona besmettingsgevaar. Daarom mochten Duffelse horecazaken die konden uitbreiden op het openbaar domein dat ook doen van het gemeentebestuur (mits enkele voorwaarden). Om de lokale horeca verder te ondersteunen, besliste de gemeente om de regeling nog enkele maanden langer te laten doorlopen.

“Ook in de komende periode zullen we voor de uitbreiding geen extra kosten aanrekenen”, benadrukt schepen van Lokale Economie Dirk Broes (N-VA). “Zo bieden we de zwaar getroffen horecasector wat ademruimte. Hopelijk krijgen we nu nog een mooie nazomer.”