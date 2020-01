Groene pluim voor Duffelaars die zwerfvuil opruimen Antoon Verbeeck

13 januari 2020

Groen Duffel 2020 reikte tijdens haar nieuwjaarsreceptie in Cinema Plaza de Groene Pluim uit. Dit jaar ging die pluim naar de meters en peters die een straat of stukje openbaar domein proper houden, en het Duffel Clean Team. “Meer dan 50 Duffelaars zorgen er geregeld voor dat het zwerfvuil snel verdwijnt. We weten dat de gemeentelijke groendienst erg blij is met de inzet van de groene meters en peters”, aldus gemeenteraadslid Nora Bertels. De partij eerde Barth Simons, het uithangbord van de zwerfvuilacties. Tijdens de receptie werd ook 1.060 euro opgehaald voor het goede doel Ergo-Ezel, dat ergotherapiesessies organiseert met assistentie van ezels.