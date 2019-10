Groen wil laatste rustplaats voor huisdieren: “Strooibos of urnenveld” Antoon Verbeeck

31 oktober 2019

09u48 0 Duffel “Het is niet meer dan normaal dat mensen in deze tijd van het jaar ook overleden huisdieren willen herdenken.” Groen Duffel wil dat het lokaal bestuur werk maakt van een rustplaats voor huisdieren. Volgens de oppositiepartij zijn er verschillende mogelijkheden, al wordt vooral de piste van een strooibos naar voren geschoven. Bij het lokaal bestuur staan ze niet te springen voor het idee.

“Tijdens de herfstvakantie brengen we traditioneel een bezoek aan begraafplaatsen om onze overleden geliefden te herdenken. En hoewel ook huisdieren vaak een bijzondere plaats innemen in het leven van mensen, is er voor hen nog geen plaats op de begraafplaats. Groen Duffel wil daar verandering in brengen. We willen werk maken van een strooibos in de gemeente, zodat Duffelaars ook van hun huisdier op een respectvolle manier afscheid kunnen nemen”, zegt gemeenteraadslid Benjamin Van Wijnendaele. “Eén op vier gezinnen heeft een kat, één op vijf een hond. Dat betekent dat in het leven van heel wat mensen huisdieren een belangrijke rol spelen. Vaak zijn ze een trouwe toeverlaat, zeker, maar niet alleen, voor alleenstaande en oudere mensen. Het is dus niet meer dan normaal dat mensen in deze tijd van het jaar ook overleden huisdieren willen herdenken. Burgers hebben immers veel liefde gegeven aan en gekregen van hun huisdieren.”

Mogelijkheden

“Een mooie laatste rustplaats voor huisdieren zou een beetje troost kunnen bieden voor vele Duffelaars, maar die ruimte voorzien we momenteel nog niet in onze gemeente. Hoog tijd om daar verandering in te brengen. Er zijn verschillende opties. Een strooiweide of urnenveld zijn eenvoudig te voorzien, maar ook dus een strooibos is een mogelijkheid.” Groen Duffel zal op de volgende gemeenteraad de verschillende pistes voorleggen. Duffels diergedragstherapeut Eva Paridaens is het eens met de partij. “Mensen bouwen een hechte band op met hun huisdier. Wanneer het dier sterft, is er dan ook sprake van een rouwproces. Een plek om het dier te herdenken maakt deel uit van dat proces. Op dit moment kunnen eigenaren hun huisdier in de tuin begraven of uitstrooien, maar niet iedereen heeft deze optie. Een strooiweide biedt dan een mooi kader om dat rouwproces vorm te geven, voor alle inwoners van de gemeente.”

“Geen succes”

“Afscheid nemen van je huisdier kan op vele manieren”, reageert burgemeester Sofie Joosen (N-VA), in Duffel bevoegd voor Dierenwelzijn. “Kleine huisdieren, tot 10 kilogram, mag je begraven in de tuin. Sinds kort wordt ook vaak gekozen voor een crematie bij een dierencrematorium, bijvoorbeeld in locaties in Boom, Zandhoven en Tremelo. De urne kan meegenomen worden naar huis, de as kan verwerkt worden in een herinneringsjuweel, er kan gekozen worden voor een asverspreiding in de tuin of aan het dierencrematorium,.... enzovoort. Recent openden een beperkt aantal gemeenten een eigen begraafplaats voor dieren, die blijken geen succes te zijn.”