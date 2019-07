Groen vraagt naar resultaten van onderzoek naar parelmoerige vlekjes op wagens Duffelaars Antoon Verbeeck

03 juli 2019

14u51 0 Duffel Oppositiepartij Groen polste tijdens de laatste gemeenteraadszitting naar de situatie in de buurt van de Lange en Korte Weverstraat. Buurtbewoners deden in deze krant hun beklag over parelmoeren vlekjes op de wagens en roet op hun woningen. De partij wou weten welke acties het lokaal bestuur al ondernomen had.

“Het lokaal bestuur en de bewoners van de getroffen wijk willen nu eindelijk weten wat het resultaat is van de analyse. Naar verluidt hebben de betreffende vlekken schade aan autolak veroorzaakt en dus is het noodzakelijk om te weten of het bedrijf XX hiervoor al dan niet verantwoordelijk is”, aldus raadslid Nora Bertels (Groen).

“Zijn er al tussentijdse of eindresultaten van deze laatste meetcampagne? Wat zijn deze resultaten of wanneer worden deze verwacht? Welke acties heeft de schepen van Milieu sinds 1 april 2019 in dit dossier nog ondernomen? We vinden het belangrijk dat de schepen van Milieu een coördinerende rol opneemt in deze zaak. De gemeente communiceert best samen met de Vlaamse Milieu Maatschappij op geregelde tijdstippen naar de buurtbewoners en de omliggende bedrijven. We begrijpen de ongerustheid van de Duffelaars en zullen in de toekomst dan ook blijven aandringen tot er volledige duidelijkheid is rond de vlekjes”, besloot Bertels.

“Wij zijn hier al maanden mee bezig”, reageert schepen van Milieu Theo Boel (N-VA). “Met het lokaal bestuur hebben wij al heel veel met de Vlaamse MilieuMaatschappij rond de tafel gezeten. Er werd ook overlegd met de vertegenwoordiger van de buurtbewoners, alsook met aluminiumbedrijf Aleris. Tot op heden is er geen enkel onderzoeksresultaat dat aangeeft dat er schadelijke stoffen in deze buurt zouden rondhangen. Uiteraard kunnen we nu niet een bedrijf beschuldigen, zonder daar één bewijs van is. Momenteel zijn er vanuit Vlaanderen nog enkele onderzoeken lopende. We verwachten dat in september de resultaten kenbaar worden gemaakt. Het enige wat we kunnen doen is deze resultaten afwachten.”