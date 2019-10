Groen vraagt naar kermisplannen gemeente: “Julikermis lokte minder volk en attracties dan andere jaren” Antoon Verbeeck

03 oktober 2019

15u47 0 Duffel De laatste editie van de julikermis in Duffel was leger en lokte minder volk dan voorgaande edities, zo stelt oppositiepartij Groen. Nu de jaarmarktkermis er in oktober zit aan te komen trok gemeenteraadslid Anne Resseler (Groen) tijdens de laatste raadszitting aan de alarmbel.

“We begrijpen dat kermissen overal onder druk staan en dat de vraag van het publiek anders is dan in de 20ste eeuw. Maar net daarom kan het geen kwaad om onze gemeentelijke kermissen eens grondig onder de loep te nemen. Wij zijn er alvast van overtuigd dat met de juiste injecties de kermissen opnieuw aantrekkelijk en succesvol kunnen worden. Als we verbondenheid willen creëren onder Duffelaars, is het belangrijk dat we hiervan werk maken”, aldus Resseler.

Schepen van Lokale Economie Dirk Broes (N-VA) gaf in naam van het schepencollege antwoord. “Uit navraag bij de kermiskramers bleek dat de julikermis minder volzet was omwille van een samenloop van omstandigheden. De grote attracties kampten met een personeelstekort en de periode waarin de julikermis valt, midden in het bouwverlof, is ook ongelukkig. Heel wat mensen zijn dan op vakantie. Onze andere kermissen doen het nog wel steeds goed”, stelt de schepen. “Volgend jaar zal de julikermis op een zaterdag in plaats van een zondag plaatsvinden. Daarnaast bekijken we of er ook middenstanders zijn die een stand op de kermis willen uitbaten. We gaan vanaf volgend jaar de kermiskramers op voorhand contacteren met de vraag of ze al dan niet aanwezig zullen zijn, zodat we bij afzeggingen de lege plaatsen nog op tijd kunnen invullen. Een andere datum, rekening houdende met de data van het kermisseizoen, voor de julikermis is niet bespreekbaar.”