Groen verzamelt handtekeningen voor meer fietsenstallingen aan Cinema Plaza Wannes Vansina

08 september 2019

09u39 0 Duffel Groen Duffel heeft zaterdagavond actie gevoerd kort voor de opening van het nieuwe seizoen van Cinema Plaza. De partij wil meer fietsenstallingen. “Maar dat willen wij ook”, reageert het gemeentebestuur.

“Cinema Plaza en vanaf volgend weekend ook Jeugdhuis De Lanteirn trekken veel bezoekers naar de Handelsstraat. Vanuit Groen hadden we daarom in de vorige legislatuur budget voorzien voor 100 fietsenstallingen. CD&V en N-VA hebben nu gekozen voor een fietsenstalling van 24 fietsen. Veel te weinig natuurlijk!”, protesteert Staf Aerts. Om haar eis kracht bij te zetten, legde Groen fietsers in de watten en zamelde ze handtekeningen in.

Cultuurschepen Lili Stevens (CD&V) zegt echter dezelfde mening te zijn toegedaan. “Het is ook onze visie dat er meer stallingen moeten komen, maar de brug gaat verplaatst worden en de parkings herlegd. We breiden de stallingen liefst op een esthetische manier uit. In afwachting kunnen fietsers hun tweewieler iets verderop achter de hoek zetten. Ik ben ervan overtuigd dat ze dat niet erg vinden.”