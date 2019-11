Groen na stopzetting LochtFest: “Financiële wurggreep van gemeente” Antoon Verbeeck

08 november 2019

18u54 0

Oppositiepartij Groen noemt het toekomstige subsidiereglement voor organisatoren van feestelijkheden in Duffel een financiële wurggreep. De partij betreurt dat zomerfestival LochtFest haar organisatie stopzet, nu blijkt dat het festival minder subsidies zal ontvangen. “Dit is echt onbegrijpelijk. De jonge organisatoren van LochtFest geven nu al 18 jaar het beste van zichzelf om voor liefst 8.000 bezoekers een gratis festival op poten te zetten. Er treedt ook altijd lokaal jeugdig talent op, dat zo de kans krijgt om voor het eerst op een groot festival te spelen”, aldus Lise Switsers, gemeenteraadslid voor Groen. “Daarom kiezen wij absoluut voor een degelijke en faire financiële ondersteuning van dit waardevolle festival. Daarbij moet er rekening gehouden worden met de expliciete keuze van LochtFest vzw om haar festival gratis te houden.” Groen zal het punt agenderen op de gemeenteraad van 18 november. “We rekenen erop dat de gemeenteraadsleden LochtFest de financiële steun willen geven dat het verdient en zodat LochtFest ook in 2020 kan plaatsvinden,” besluit fractieleider Staf Aerts.