Groen kiest met Steven Meeus en Dimitri Op de Beeck voor twee voorzitters Antoon Verbeeck

02 januari 2020

Oppositiepartij Groen heeft met Steven Meeus en Dimitri Op de Beeck twee voorzitters verkozen. De keuze voor een voorzittersduo kwam volgens de partijafdeling tot stand door het enthousiasme dat de partij voelt bij de Duffelaars. Vijf adviseurs flankeren Meeus en Op de Beeck met raad en daad. Dat zijn Nele De Cauwer, Nora Bertels, Els Vanthournout, Sven Wuyts en oud-voorzitter Stijn Van Nieuwenhove. “Onder Stijn is Groen Duffel een grote, volwassen partij geworden, die inhoudelijk sterk werk levert. Nu is het tijd om als partij te ontpoppen tot een brede beweging”, zegt Meeus. “We willen nog meer weten wat de Duffelaar bezighoudt en we zullen daarom verbreden en verruimen”, vult Op de Beeck aan. “Samen met de fractie bouwen we Groen Duffel verder uit. We gaan mensen met een positief verhaal verbinden. Het lokaal bestuur kan immers nog veel leren van het engagement dat inwoners tonen in talloze verenigingen, wijkcomités en andere initiatieven.”