Groen Duffel start met petitie voor behoud van buslijn 52/53: “Marktbezoekers en lokale economie worden getroffen” Antoon Verbeeck

20 februari 2020

11u47 0 Duffel Oppositiepartij Groen Duffel is ongerust over de buslijn 52/53, die volgens de partij dreigt te verdwijnen. Op haar webstek is Groen met een petitie voor het behoud van de buslijn, die naast Duffel ook Hove en Lint bedient, gestart. Volgens De Lijn is er nog geen beslissing gevallen.

“In de kranten verschenen de laatste week onheilspellende berichten dat De Lijn heel wat trams en bussen wil schrappen. Dat zou blijken uit een document dat de vervoersorganisatie TreinTramBus in handen kreeg. Ook buslijn 52/53 zou eraan moeten geloven”, deelt gemeenteraadslid Benjamin Van Wijnendaele (Groen) mee. “We moeten dit bespreken op de volgende gemeenteraad, zodat we kunnen afspreken welke stappen we met het lokaal bestuur gaan nemen om deze buslijn te redden. De lokale besturen krijgen dankzij het nieuwe decreet via de Vervoerregio meer te zeggen over welke lijnen er best door de gemeenten rijden. En dus moeten we als lokaal bestuur het gesprek aangaan met De Lijn om deze lijn te behouden. In afwachting van deze gesprekken start Groen alvast een petitie. We willen aantonen dat velen het schrappen van deze bus een slecht idee vinden.”

Wekelijkse markt

“Buslijn 52/53 is de buslijn tussen Duffel en Berchem. Tot voor enkele jaren reed deze bus nog tot aan de Rooseveltplaats in Antwerpen-Centrum. Nu dreigt ze dus helemaal te verdwijnen. De Vlaamse regering schrapte vorig jaar de basismobiliteit voor alle burgers. Er hoeft volgens de regering geen bus te rijden, ‘omdat Antwerpen vanuit Duffel ook met de trein bereikbaar is’. Nochtans is bus 52/53 voor veel mensen erg handig. Het voordeel van deze lijn is dat ze de centra van Duffel, Lint en Hove verbindt. Voor mensen die minder mobiel zijn, zijn haltes dichtbij je huis of bestemming erg belangrijk. Door deze bus te schrappen, wordt de wekelijkse markt in Duffel voor velen een pak onbereikbaarder. Daarmee tref je ook de lokale economie.”

Knoop nog niet doorgehakt

“Basisbereikbaarheid is geen besparingsoperatie. De middelen die we hebben, zullen we wel maximaal inzetten”, reageert Ine Pieters, specialist beleidscommunicatie bij De Lijn. “In het kader van die basisbereikbaarheid worden er op dit ogenblik plannen voor heel Vlaanderen uitgetekend. De nieuwe netten worden besproken in de vervoerregioraden, waar ook de lokale besturen aan deelnemen, en zijn op dit moment nog niet afgeklopt. Bedoeling is om in het voorjaar de gesprekken af te ronden. Nadien gaan we met de feedback aan de slag.”

De petitie vind je via deze link.