Groen Duffel roept op: “Hang dit weekend lampionnetje aan voordeur”



Antoon Verbeeck

25 september 2020

Ballonnekesstoet of niet, Groen Duffel vraagt toch om dit jaar de Duffelse straten te verlichten met lampionnetjes. “Corona zorgt ervoor dat er voor het eerste sinds lang geen Ballonnekesstoet doorgaat. Dit jaar hollen kinderen geen bieten uit en knutselen ze geen lampionnetjes. Niet alleen voor hen is dat spijtig, maar ook volwassenen missen de Ballonnekesstoet. Dertig lichtwagens zorgen normaal voor een unieke sfeer langs het parcours in Duffel. Toch willen heel wat Duffelaars dit weekend niet zomaar laten passeren. En dus roept Groen Duffel op om dit weekend je lampionnetje aan je voordeur te hangen”, aldus gemeenteraadsleden van Groen Benjamin Van Wijnendaele en Anne Resseler. De partij vraagt om alle foto’s en filmpjes van de lampionnetjes en mini-Ballonnekesstoeten in eigen bubbel te delen via sociale media. “Op die manier zorgen we ervoor dat deze traditie niet verloren gaat.’