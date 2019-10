Gie stelt misdaadroman ‘De Plazamoorden’ voor in Cinema Plaza Antoon Verbeeck

16 oktober 2019

16u16 0 Duffel Gie Van den Vonder (67 jaar) stelt op donderdagavond zijn nieuwe misdaadroman ‘De Plazamoorden’ voor in Cinema Plaza. Het is ondertussen al het vijfde boek van de Duffelse auteur.

‘De Plazamoorden’ begint met de ontdekking van een lijk van een onbekende dame op de fontein van het Hondiuspark. “Net zoals bij mijn vorige boeken speelt het verhaal zich in Duffel af, maar het is wel de eerste keer dat het rond een Duffels thema draait. Hier en daar zitten er ook kleine verwijzingen naar personen uit het Duffelse in. Zo kreeg de burgemeester in ‘De Plazamoorden’ een naam die verwijst naar de twee vorige burgervaders. De locatie van Cinema Plaza kreeg niet echt een hoofdrol in het verhaal. Waarom het dan precies om ‘De Plazamoorden’ gaat, laat ik over aan de lezer om te ontdekken”, legt Gie uit.

“Deze publicatie is een moeilijke bevalling geweest. In eerste instantie wou ik van mijn nieuwste boek een voortzetting maken van het vorige verhaal, maar ik kon maar niet de draad oppikken. Rond die periode, ik spreek van twee jaar geleden, kwam het dossier van de opwaardering van Cinema Plaza opnieuw in het nieuws. Dat leek me wel een interessant thema om iets over te schrijven. Eens ik de juiste insteek had, ging het schrijven heel vlot.”

Het boek ‘De Plazamoorden’, dat 250 pagina’s telt, vind je in de Standaard Boekhandel. De voorstelling van morgenavond kadert binnen een reeks van activiteiten in Cinema Plaza, die op poten worden gezet door ‘De PLAZAnterikken’. Zo volgt er onder andere nog een filmvoorstelling van ‘Vergeten Straat’ en een optreden van Paul Michiels. Kris De Smet zal morgen de avond inleiden, waarna acteur Marc Peeters een theatermonoloog brengt dat gebaseerd is op een fragment uit het boek. Francis Pollet zorgt met een 14-koppige fagotensemble voor de muzikale noot. Iedereen is welkom. Meer info op www.plazanterikken.be.