Gezocht: nieuwe huurder van woning Nieuwstraat en conciërge voor scholen Antoon Verbeeck

29 mei 2019

16u01 0 Duffel Het lokaal bestuur van Duffel zoekt een nieuwe conciërge voor de gemeentelijke basisschool ’t Kompas en het Gemeentelijk Technisch Instituut Duffel (GTID). De conciërge zal ook de nieuwe huurder worden van de woning op Nieuwstraat 13. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij het lokaal bestuur.

“De conciërge dient de volgende taken ten behoeve van de scholen te verrichten: het openen en sluiten van poorten en deuren van de lokalen, er op toezien dat de ramen gesloten worden en de verlichting wordt uitgeschakeld, controle op het gebruik volgens het uitleenreglement en het huishoudelijk reglement”, deelt het lokaal bestuur mee. “Hij of zij zal ook de communicatie voeren met de uitleendienst en de gebouwverantwoordelijke, indien er zich problemen voordoen met verenigingen of er gebreken of tekorten zijn aan de gebouwen. Tijdens de schoolvakanties moet de conciërge bloemen, planten en andere groenvoorzieningen op de site van beide scholen tijdig water geven. Sporadisch ook buiten de schoolvakanties in onderlinge afspraak met de schooldirectie. De conciërge staat ook in voor het plaatsen van de vuilnisbakken aan de straatzijde in functie van de periodieke ophaling.”

De nieuwe conciërge wordt ook de nieuwe buurman van ‘t Kompas. De halfopen ééngezinswoning met vijf slaapkamers naast de school wordt voor hem voorzien als huurwoning. Geïnteresseerden kunnen de woning bezichtigen op donderdag 13 juni en dinsdag 18 juni, telkens van 20 tot 21 uur of tijdens de werkuren na afspraak. “Heb je interesse, dan kan je je schriftelijk bod onder gesloten omslag bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen. Op de omslag vermeld je ‘conciërgewoning Nieuwstraat 13'. Het minimale huurbedrag voor deze woning is 0,00 euro per maand”, klinkt het. “De selectie van de huurder uit de kandidaat-huurders gebeurt als volgt: het geboden maandbedrag wordt omgezet naar punten. Per geboden euro wordt er één punt toegekend. Wanneer de kandidaat-huurder tot het personeel van het lokaal bestuur of één van de gemeentescholen behoort, dan wordt zijn of haar score met 50 punten verhoogd. De kandidaat-huurder met de meeste punten wordt de huurder.” Biedingen moeten uiterlijk op zondag 23 juni onder gesloten omslag toekomen op het gemeentehuis, Gemeentestraat 21 in Duffel.