Georgiër na één maand al voor de rechter na diefstal van pistachenootjes TVDZM

14 februari 2020

14u00 0 Duffel Een 28-jarige man uit Georgië stond vandaag voor de rechter in Mechelen. Hij wordt verdacht van de diefstal van een hoeveelheid pistachenootjes en snoep. De spullen had hij gestolen in supermarkt Lidl in Duffel op 11 januari 2020.

“De diefstal kwam aan het licht tijdens een alcoholcontrole in het kader van de BOB-wintercampagne van de politie in Schilde”, zei openbaar aanklager Philippe Van Ingelegem op zitting vandaag. De twintiger gaf de diefstal van de etenswaren meteen toe maar werd wel opgesloten in de gevangenis. Hij verblijft momenteel illegaal in ons land.

“Ik heb die spullen gestolen omdat ik enerzijds op de dool was en anderzijds omdat ik geld nodig had voor mijn medicijnen”, zei hij tegen de rechter. Zijn raadsman vroeg de rechtbank om hem niet in de gevangenis te houden en vroeg om hem een straf met uitstel op te leggen. “Hij heeft een zwangere vrouw en twee kinderen in zijn thuisland. Hij wil zo snel mogelijk terug naar Georgië”, aldus de strafpleiter.

Hij bedankte de rechtbank tot slot om de zaak zo snel op zitting te krijgen. Een vonnis volgende week.