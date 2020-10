Gemeenteraadslid Denis Raveschot (Open Vld) stopt: “Niet meer te combineren met advocatuur en voorzitterschap” Antoon Verbeeck

12u16 1 Duffel Gemeenteraadslid van Duffel Denis Raveschot (Open Vld) legt zijn mandaat neer. De advocaat en voorzitter van voetbalclub Sporting Club Duffel zal zijn zitje in de raad afstaan aan opvolgster Anne-Marie De Mey.

“Na bijna 14 jaar als gemeenteraadslid heb ik de tijd niet meer om mijn mandaat naar behoren uit te oefenen. Mijn job als advocaat en mijn hobby als voorzitter van Sporting Club Duffel vragen veel tijd van mij en vallen niet meer te combineren met mijn mandaat als gemeenteraadslid”, zegt Raveschot. “Ik heb het altijd als een eer beschouwd om onze inwoners te mogen vertegenwoordigen in de gemeenteraad en zie met genoegdoening terug op deze periode. Ik wens de collega’s in de meerderheid en in de oppositie veel succes de komende jaren en dank hen en de administratie voor de aangename samenwerking. Vanzelfsprekend ook alle succes aan mijn opvolgster, waarvan ik overtuigd ben dat zij de belangen van Open Vld uitstekend zal waarnemen.” Raveschot, die in het verleden ook zetelde voor CD&V, hoopt nog wel dat de aanleg van de tweede Netebrug zal gerealiseerd worden. “Dat was één van de belangrijkste verkiezingspunten van Open Vld. De tweede brug kan het fileprobleem en de toegankelijkheid van Duffel verbeteren”, klinkt het.