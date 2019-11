Gemeente zoekt nog steeds naar schoolconciërge en huurder Antoon Verbeeck

14 november 2019

16u34 0

Het lokaal bestuur van Duffel zoekt nog steeds naar een conciërge voor de gemeentelijke basisschool ’t Kompas en het Gemeentelijk Technisch Instituut Duffel (GTID). De conciërge zal ook de nieuwe huurder worden van de woning op Nieuwstraat 13. In mei lanceerde het lokaal bestuur al een eerste oproep, zonder resultaat. Geïnteresseerden moeten zich dezer keer voor zondag 24 melden bij de gemeente. “Heb je interesse, dan kan je je schriftelijk bod onder gesloten omslag bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen. Op de omslag vermeld je ‘conciërgewoning Nieuwstraat 13'. Het minimale huurbedrag voor deze woning is 0,00 euro per maand”, klinkt het bij de gemeente. De nieuwe conciërge zal zich onder andere ontfermen over de poorten, verlichting en de vuilnisbakken van de scholen.