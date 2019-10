Gemeente viert jubilarissen van oktober Antoon Verbeeck

30 oktober 2019

Duffelse jubilarissen die 50, 60, 65 of 70 jaar gehuwd zijn krijgen een ontvangst in het gemeentehuis. Op dinsdag 29 oktober waren de jubilarissen van oktober, die een ontvangst in het gemeentehuis wensten, aan de beurt. Marcel Op de Beeck en Alida Aerts, en Constant Van Lommeren en Malvina Van Leemputte waren deze maand 65 jaar getrouwd. Jozsef Brieber en Rosa Michiels, Romain Simoens en Anny Goovaerts, en Joseph Van Duffel en Justine Van Braekel vierden hun 60ste huwelijksverjaardag. Ludovic Verschueren en Paula Voet, Luc Van Loock en Mathilda Frans, en Willy Verbeeck en Yvonne Devroey mochten in oktober hun 50ste huwelijksverjaardag vieren.