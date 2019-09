Gemeente verkoopt fietsen en afgedankt materiaal Antoon Verbeeck

10 september 2019

Lokaal bestuur Duffel verkoopt op zaterdag 14 september fietsen en afgedankt materiaal. De verkoop, die start om 10 uur, vindt plaats in het gemeentemagazijn aan de Norbertijnerlei. De voorwerpen kan je daar bezichtigen op vrijdag 13 september van 19 tot 20 uur. De aangekochte goederen moet je contant en onmiddellijk na aankoop betalen. In oktober is er nog een verkoop van stukken uit de erfgoedcollectie van het lokaal bestuur. De juiste datum wordt later nog meegedeeld.