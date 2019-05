Gemeente overweegt aankoop sportaccommodaties De Pollepel, nu huurder tennisclub failliet is Antoon Verbeeck

23 mei 2019

18u55 2 Duffel De uitbater van het clubhuis van Tennisclub De Pollepel is door de ondernemingsrechtbank van Antwerpen afdeling Mechelen failliet verklaard. Het lokaal bestuur heeft alvast zijn zinnen gezet op een aankoop van alle sportaccommodaties op het domein aan de Naalstraat, mits het nodige budget er is. De eigenaar staat open voor gesprekken.

Voor alle duidelijkheid: alleen de huurder van de tennisaccommodatie heeft de boeken neergelegd, het gaat niet om de sporthal en feestzaal ‘t Lepeltje op het domein. Volgens de curator die het faillissement afhandelt, Bernadette Van Eede, werden de maandelijkse kosten voor de huurders te zwaar om dragen. De laatste dagen konden de leden van de tennisclub alleen gebruikmaken van de buitenpleinen. “Ik wacht momenteel nog op de sleutel van het clubhuis, die in handen is van de curator. Begin volgende week zou ik die krijgen. Leden kunnen voorlopig buiten tennissen en krijgen de douches in de sporthal ter beschikking. We doen ons best om alles zo snel mogelijk in orde te brengen”, zegt Wilfried De Witte van Sport Duffel bvba, eigenaar van alle sportaccommodaties op De Pollepel.

Tijd voor daden

Een aantal kandidaat-huurders voor het clubhuis en de pleinen van de tennisclub hebben zich reeds aangemeld bij De Witte. Maar gemeenteraadslid Denis Raveschot (Open VLD) ziet het graag anders. Hij wil dat de gemeente alle sportaccommodaties op het domein aankoopt. Tijdens de volgende gemeenteraad gaat de liberaal het bestuur hierover interpelleren. “Al jaren wordt erover gepraat, het is nu tijd voor daden. De Pollepel kan een absolute meerwaarde betekenen voor de talrijke sport- en culturele en jeugdverenigingen in Duffel. Het domein lijkt me ook een interessante piste als toekomstige locatie van de nieuwe fuifzaal”, aldus Raveschot.

“Vorige legislatuur werd er al eens gepolst bij de eigenaar van het domein en die gesprekken willen we verderzetten. Een eventuele aankoop stond in ons verkiezingsprogramma”, reageert burgemeester van Duffel Sofie Joosen (N-VA). “Recreatiegebied, zoals het domein van De Pollepel staat ingekleurd, is schaars in onze gemeente. Het is makkelijker om bijvoorbeeld een sportfaciliteit uit te bouwen op recreatiegebied, dan op een domein dat eerst moet herbestemd worden. Uiteraard is het financiële plaatje belangrijk. Naast een aankoopbedrag moet er mogelijks ook een renovatiebudget worden uitgetrokken. Op het einde van het jaar is onze financieel nota van het meerjarenplan klaar en hebben we een beter zich op wat er mogelijk is.”

“Ik ben er in de zeventig en kan me niet blijven ontfermen over het domein. Wil de gemeente met me rond de tafel zitten, dan mogen ze me contacteren. Ik sta open voor een akkoord”, besluit De Witte.