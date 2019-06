Gemeente ontvangt jubilarissen van april en mei Antoon Verbeeck

05 juni 2019

Duffelse jubilarissen die 50, 60, 65 of 70 jaar gehuwd zijn krijgen een ontvangst in het gemeentehuis. Op dinsdag 4 juni waren de jubilarissen van april en mei, die een ontvangst in het gemeentehuis wensten, aan de beurt. De koppels Marcel Leemans en Joanna Kinne, Walter Van Reeth en Hilda Wellekens, Roger Van den Heuvel en Maria Stuyck, en Roger Liekens en Rita Op de Beeck vierden hun 50ste huwelijksverjaardag. August Michielsen en Maria De Vos, en Frans Van Linden en Ludovica Ceusters zijn 60 jaar getrouwd. Jan De Laet en Margeretha Aerts stapten 65 jaar geleden in het huwelijksbootje.