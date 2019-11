Gemeente en Kempens Landschap gaan samen kasteelruïne Ter Elst restaureren Antoon Verbeeck

22 november 2019

14u29 0 Duffel Het lokaal bestuur van Duffel en vzw Kempens Landschap gaan samenwerken voor de restauratie en herwaardering van kasteelruïne Ter Elst. Op termijn wil de gemeente de ruïne, die in 2013 werd afgesloten voor publiek, opnieuw toegankelijk maken voor verenigingen en organisaties.

De Duffelse gemeenteraad keurde op maandag de beheersovereenkomst tussen het lokaal bestuur en vzw Kempens Landschap goed. Deze overeenkomst is een verdere stap in het restauratie- en herwaarderingsproject van de ruïne, die sinds 1973 beschermd is als monument. “Als eigenaar van dit beschermd monument willen we de nodige werken uitvoeren voor het in stand houden, herstellen, beveiligen, beheren en onderhouden van de ruïne en haar omgeving. Zo willen we het voortbestaan ervan verzekeren”, vertelt burgemeester Sofie Joosen (N-VA). “De meest dringende ingreep is intussen gebeurd: de stabilisatie van de zuidelijke buitenmuur. Dit is echter slechts een begin. We gaan de komende jaren werk maken van een doorgedreven restauratie en herwaardering van de site, en hiervoor slaan het lokaal bestuur en vzw Kempens Landschap de handen in elkaar.”

Binnenplein

“Met de beheersovereenkomst dragen we het beheer van kasteelruïne Ter Elst en omgeving voor een periode van vijf jaar over aan vzw Kempens Landschap. Zij zullen het restauratie- en herwaarderingsproject coördineren. Dit zal gebeuren in nauw overleg met ons. Het lokaal bestuur blijft nog altijd de eigenaar van de site,” vult schepen van Cultuur Lili Stevens (CD&V) aan. “Naast de instandhouding van de ruïne hebben we ook als doel om het binnenplein opnieuw open te stellen voor activiteiten. In het verleden vonden er op het plein verschillende evenementen plaats, maar de staat van de ruïne liet dit sinds enkele jaren niet meer toe. Eens de werken achter de rug zijn, zijn organisatoren, verenigingen én de huwelijksfotografen met de koppeltjes opnieuw welkom op het kasteel. We denken er ook aan om een educatief luik aan de ruïne te koppelen. ”

Welke werken?

“Momenteel zijn er nog wel een aantal vraagtekens: hoeveel gaat ons dit precies kosten en welke werken moeten er allemaal gebeuren. Hier en daar zal er zeker wat gemetst moeten worden, bijvoorbeeld om waterinsijpeling te voorkomen. Een rondgang met het architectenbureau brengt meer duidelijkheid”, zegt Stevens, die vertrouwen heeft in de samenwerking met Kempens Landschap. “De samenwerking met deze erfgoedvereniging zien we als een meerwaarde. Kempens Landschap is al langer actief in de gemeente Duffel, en samen realiseerden we de restauratie en herbestemming van het spoorwegfort aan de Mechelsebaan. De goede samenwerking in dit project zorgde ervoor dat beide partners terug met elkaar in zee gaan.”