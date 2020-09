Gemeente Duffel gaat samenwerkingsovereenkomst aan met VOC Neteland voor opvang vogels en wilde dieren



Antoon Verbeeck

29 september 2020

11u29 0 Duffel De gemeenteraad keurde een samenwerkingsovereenkomst met het Vogelopvangcentrum Neteland uit Herenthout goed. Met deze overeenkomst draagt het lokaal bestuur voortaan bij aan de kosten voor de opvang en verzorging van vogels en wilde dieren met als doel om hen na revalidatie opnieuw vrij te laten in de natuur.

VOC Neteland is een Vlaams opvangcentrum voor vogels en wilde dieren. Het vogelopvangcentrum is erkend door de Vlaamse overheid en werkt samen met verschillende organisaties zoals bijvoorbeeld Natuurpunt, andere VOC’s en Vogelbescherming Vlaanderen. Ze zorgen voor de opvang en verzorging van zieke, gewonde en jonge wilde dieren en geven hen na herstel terug de vrijheid in de natuur. Ook Duffelaars kunnen beroep doen op de diensten van het vogelopvangcentrum. “Lokaal bestuur Duffel kent een jaarlijkse vergoeding van 1.500 euro toe”, zegt burgemeester Sofie Joosen (N-VA). “We willen hun werking ondersteunen, die erop gericht is om op deskundige wijze dieren in nood te helpen. Dat kost geld en daar willen we als gemeente ons steentje aan bijdragen. Het VOC levert zeer mooi werk voor Duffel. Zonder hen zouden heel wat vogels en wilde dieren in nood het niet halen.” Het VOC draait bijna volledig op vrijwilligers. Vorig jaar werden er meer dan 4.000 hulpbehoevende dieren opgevangen.

