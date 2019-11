Geldboetes voor pizzabakker die sociale fraude pleegde TVDZM

22 november 2019

17u35 0 Duffel Een 27-jarige man uit Duffel is door de rechter in Mechelen veroordeeld tot het betalen van 2.400 euro. De pizzabakker stond vorige maand terecht voor sociale fraude.

Zo schreef hij twee werknemers niet in. De man liep tegen de lamp tijdens een controleactie van de sociale inspectie. Zijn bedrijf werd bijkomstig nog veroordeeld tot het betalen van 5.000 euro effectief. De twintiger werd vorige maand nog veroordeeld voor exact gelijkaardige feiten. In oktober 2018 liep hij ook al tegen de lamp door de sociale inspectie. Er werden toen vijf personen aangetroffen in zijn pizzazaak die niet waren ingeschreven. “Het lijkt wel een bedrijfspolicy te zijn van de man”, zei de arbeidsauditeur op zitting. De 27-jarige ontkende de feiten niet en vroeg een opslorping van straf. Hier ging de rechter uiteindelijk niet op in.