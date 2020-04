Geen voorstellingen in Cinema Plaza tot 5 juli: “Met pijn in het hart” Antoon Verbeeck

21 april 2020

11u43 4 Duffel Tot en met 5 juli 2020 worden alle activiteiten in het Duffels cultuurhuis Cinema Plaza opgeschort, dit in het kader van de bestrijding van het coronavirus. In totaal zullen twintig films en tientallen (school)voorstellingen en concerten afgelast worden.

“Het is met pijn in het hart dat Cinema Plaza de deuren moet gesloten houden, maar we zijn ervan overtuigd dat het de juiste beslissing is”, zegt burgemeester Sofie Joosen (N-VA). “We hopen dat onze inspanningen ervoor zorgen dat we in september de deuren terug kunnen openen.” Cinema Plaza blijft ook gesloten voor activiteiten van huurders tot en met 5 juli. Het lokaal bestuur annuleert hun huuraanvragen kosteloos. “Achter de schermen bereiden we ons voor op een beloftevol seizoen 2020-2021”, zegt schepen van Cultuur Lili Stevens (CD&V). “Naast het nieuwe programma zetten we enkele voorstellingen en films die nu geannuleerd werden terug op de agenda. Op die manier proberen we artiesten te steunen in moeilijke tijden.” Cinema Plaza betaalt de tickets terug van voorstellingen en films die niet plaatsvonden. De organisatie contacteert tickethouders persoonlijk met verdere informatie. “Ook de te gast-evenementen (evenementen van huurders) gaan niet door. Voor meer info hierover verwijzen we je naar de organisator”, klinkt het. Om alles zo klantvriendelijk mogelijk te laten verlopen, vragen ze daar nog even geduld voor. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met plazatickets@duffel.be of 015 30 72 50.