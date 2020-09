Geen jaarmarkt in Duffel door corona, oktoberkermis met extra maatregelen kan wel Els Dalemans

18 september 2020

14u59 0 Duffel De jaarmarkt van Duffel, die in 2020 gepland stond op maandag 19 oktober, wordt geannuleerd. “Dit evenement coronaveilig organiseren bleek, door het grote aantal bezoekers, niet haalbaar. De jaarlijkse oktoberkermis kan wel plaatsvinden”, zegt burgemeester Sofie Joosen (N-VA).

“We hebben de voorbije weken alle mogelijke scenario’s onderzocht, alle te nemen maatregelen opgelijst… en uiteindelijk heeft ons jaarmarktcomité een moeilijke knoop doorgehakt. We gaan de geplande jaarmarkt van 19 oktober niét laten doorgaan. Door het beperkte aantal bezoekers dat we mogen toelaten, de toegangscontrole en de vele andere veiligheidsmaatregelen vonden we geen geschikte formule om een sfeervol en voor iedereen toegankelijk evenement te organiseren”, zegt Joosen.

350 jaar oud

“Een ‘gewone’ jaarmarkt organiseren vraagt sowieso al veel voorbereidingstijd en middelen van de gemeentediensten en standhouders. Een coronaveilige editie bleek niet haalbaar, en de gezondheid en veiligheid van de bezoekers, standhouders en medewerkers gaat boven alles. We slaan daarom met heel veel spijt in het hart een jaar over.”

“Dat is heel uitzonderlijk, want onze meer dan 350 jaar oude Duffelse jaarmarkt is voor zover bekend nog maar drié keer niet doorgegaan. Telkens was die annulatie gelinkt aan oorlogsgebeurtenissen: in 1915 en 1917 was WO I aan de gang, in 1939 gooide de mobilisatie voor de Tweede Wereldoorlog roet in het eten.”

Foorkramers

“De oktoberkermis zal nog wél georganiseerd worden, vanzelfsprekend moeten we ook hier bijkomende maatregelen nemen. We zullen met de foorkramers bekijken hoe we er samen voor kunnen zorgen dat onze Duffelaars zich veilig op de kermis kunnen uitleven.”