Geen Duffelse jaarmarkt, wel oktoberkermis: “Met in- en uitgang en maximum aantal bezoekers” Antoon Verbeeck

09 oktober 2020

12u55 0 Duffel De jaarlijkse Duffelse oktoberkermis vindt dit jaar wel plaats. De jaarmarkt coronaveilig organiseren bleek door het grote aantal bezoekers niet haalbaar, maar het lokaal bestuur en de kermiskramers zetten wel samen een coronaveilige kermis op poten.

“We zijn heel tevreden dat de kermis toch kan doorgaan. Samen met de kermiskramers hebben we maatregelen genomen om te zorgen dat iedereen veilig de kermis kan bezoeken. Ook organiseren we voor het eerst een prikkelarm uurtje. Hopelijk kunnen we dit naar de toekomst toe nog uitbreiden”, aldus schepen Dirk Broes (N-VA). Je kan de kermis bezoeken op vrijdag 16 oktober tussen 16 en 22 uur, zaterdag 17 oktober tussen 14 en 22 uur, zondag 18 oktober tussen 14 en 22 uur en maandag 19 oktober tussen 14 en 22 uur. “Door middel van een vaste in- en uitgang zal het maximum aantal bezoekers gecontroleerd worden. Er is voor alle bezoekers handgel voorzien. Uiteraard zal ook aan de kramen de afstand gerespecteerd moeten worden”, klinkt het.