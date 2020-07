Geen Costa Duffla, Ballonnekensstoet en Natural Highs Festival in 2020: “Plotse stijging coronabesmettingen gooit roet in het eten” Antoon Verbeeck

27 juli 2020

11u17 0 Duffel De drie Duffelse evenementen Costa Duffla, Natural Highs Festival en de Ballonnekensstoet worden dit jaar geannuleerd. De stijging van het aantal coronabesmettingen heeft alle hoop op edities in 2020 doen vervagen. De organisatie kijken nu uit naar 2021.

“Het was een moeilijke beslissing”, zegt Sofie Joosen (N-VA), burgemeester in Duffel. “We hadden gehoopt om toch enkele grotere evenementen veilig te kunnen laten doorgaan in augustus en september. Maar de plotse stijging van het aantal coronabesmettingen in de regio strooide roet in het eten. Het risico op overdracht van het coronavirus is te groot op dit type evenementen. De Ballonnekensstoet bijvoorbeeld trekt jaarlijks zo’n 4.000 bezoekers. Veiligheid moet nu onze absolute prioriteit zijn.”

Normale editie

“We vinden het echt heel spijtig dat we geen gewone zomerse Costa Duffla kunnen organiseren dit jaar”, zegt Joris Rayen, één van de organisatoren van het zomerevenement. “Veel Duffelaars hoopten om op het strandje te kunnen komen relaxen en sporten maar het zou heel moeilijk zijn om in deze omstandigheden op een veilige en plezante manier een zomerbar te organiseren. De kans is ook heel groot dat het evenement toch nog last minute zou afgelast worden. We kijken daarom liever vooruit naar een hopelijk normale editie in 2021.”

Zekerheid van bestuur

De organisatoren krijgen van het lokaal bestuur wel de zekerheid dat hun evenement volgend jaar opnieuw op dezelfde locatie en in dezelfde periode mag georganiseerd worden. Jurgen van Rompaey van het Natural Highs Festival hoopt dat de festivalzomer dan iets normaler kan verlopen. “Als alles goed gaat staat Natural Highs Festival er weer in de zomer van 2021 met een live publiek dat vrijuit mag genieten en dansen. Daar hopen we echt op als organisatie.”