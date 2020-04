Francis en Simonne vieren 50ste huwelijksverjaardag aan venster van Duffels woonzorgcentrum: “Het had normaal een groot feest moeten worden” Antoon Verbeeck

03 april 2020

Het Duffels koppel Francis Van den Bosch en Simonne Sluyts vierden vandaag hun gouden huwelijksjubileum op een wel heel speciale manier. Simonne verblijft in woonzorgcentrum Sint-Elisabeth in Duffel, terwijl Francis nog thuis woont. Sinds de lockdown moesten ze sowieso al hun dagelijkse knuffel missen, maar nu viel ook hun huwelijksverjaardag bijna in het water. Daarom werkte Simonne samen met de personeelsleden van het woonzorgcentrum een plan uit. Ze nodigde iedereen via Facebook uit om vandaag met haar en Francis het glas te heffen. Francis en de drie kinderen van het gouden koppel vierden mee aan de andere kant van het venster. “We keken echt uit naar deze dag, omdat we bij ons huwelijk geen groot feest hadden. Er waren zo’n 80 mensen uitgenodigd voor onze jubileum, maar daar stak corona dus een stokje voor. Het is mooi dat het woonzorgcentrum nu aan ons denkt en deze viering voor ons organiseert”, aldus Francis, die met zijn Simonneke kon babbelen via de telefoon.



