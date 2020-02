Fort van Duffel krijgt vleermuisvriendelijke verlichting Antoon Verbeeck

05 februari 2020

Kempens Landschap kan rekenen op 5.290 euro subsidie van Vlaanderen om vleermuisvriendelijke verlichting te installeren op het middenplein en de ingangspoterne van het fort van Duffel. De fortspecifieke vleermuissoorten houden niet van verlichting. Ze jagen en zwermen dus enkel op de donkere plekken in het fort. In het najaar is het echter al vroeg donker. Enige vorm van verlichting is dus noodzakelijk om de bezoekers op een veilige manier in en uit het fort te begeleiden. “Om de verstoring van de vleermuizen tijdens het najaar te beperken heeft Kempens Landschap vorig jaar een projectaanvraag ingediend bij het Agentschap voor Natuur en Bos in het kader van de oproep ‘Projectsubsidies Natuur 2019’. Concreet wil Kempens Landschap vleermuisvriendelijke verlichting plaatsen op het middenplein en in de ingangspoterne van het fort. De verlichting zal het fort van Duffel in een rode gloed zetten. Vooraleer mensen thuis zelf hun vleermuisvriendelijke verlichting in elkaar beginnen knutselen: rode verlichting is niet per definitie vleermuisvriendelijk. De verlichting moet binnen een specifiek spectrum licht uitstralen”, aldus covoorzitter van Kempens Landschap Jan De Haes (N-VA).