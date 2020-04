Felix en Angele vieren 70ste huwelijksverjaardag met dochter aan raam van Duffels woonzorgcentrum: “Fantastisch dat personeel dit wil doen” Antoon Verbeeck

18u29 1 Duffel Felix Sel (96) en Angele de Voecht (91), twee bewoners van het Duffels woonzorgcentrum Sint-Elisabeth vierden vandaag hun 70ste huwelijksverjaardag.

Nu omwille van de coronamaatregelen bezoekers niet langer welkom zijn in het woonzorgcentrum kreeg het koppel een aangepast feestje en vierde de familie mee aan het raam. “Hoewel er tussen mij en mijn ouders glas zit, is het nog heel gezellig. Zonder het coronavirus zaten we nu samen te vieren, maar het kan nu niet anders. Het is fantastisch dat het personeel van het woonzorgcentrum dit nog op poten heeft kunnen zetten”, vertelt dochter Monique Sel. Zowel in het woonzorgcentrum als aan het raam werd er cava ingeschonken. Een feestelijke taart, gebakken door medebewoonster Bertha Andries en kok van het centrum Peter Buellens, maakte het feestje compleet. “Door het glas zag ik hoe mijn vader zelfs geen vork nodig had om zijn stuk op te eten. Het heeft dus zeker gesmaakt”, knipoogt Monique.